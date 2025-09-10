Icon

شروط الاشتراك في جمعية GOSI

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح التأمينات الاجتماعية اليوم الأربعاء، شروط الاشتراك في جمعية GOSI.

وقالت التأمينات عبر منصة إكس إن شروط الاشتراك في جمعية GOSI هي: أن يكون المشترك متقاعدًا، وألا يزيد عمر المتقاعد عن ٧٥ سنة، وألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي.

فيما يوفر المنتج 9 أنواع من الجمعيات تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 40 ألف ريال، مما يوفر للمتقاعدين حلولًا مرنة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة في أكثر من جمعية في حال كان المشترك مؤهلًا لذلك، كما يمكن للمشارك الانسحاب من الجمعية قبل اكتمال مقاعد التسجيل فيها أو قبل تفعيلها.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن التسجيل في المنتج متاح فقط من خلال تطبيق GOSI، حيث يمكن للمتقاعد اختيار الجمعية التي يريد الانضمام إليها، والشهر الذي يريد الانضمام فيه، وإكمال بقية الخطوات، لافتة إلى وجود فريق دعم عملاء للرد على استفسارات المشتركين وتقديم المساعدة لهم.

ويأتي إطلاق “جمعية GOSI” تأكيدًا لالتزام التأمينات الاجتماعية بأن تكون شريكًا لكل جيل وفي كل خطوة، من خلال تقديم خدمات وحلول تأمينية متجددة تلبي احتياجات المتقاعدين وتسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

