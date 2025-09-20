Icon

شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٤ مساءً
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
المواطن - واس

أنهت أمانة منطقة نجران استعداداتها وترتيباتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95، من خلال تركيب الأعلام الوطنية وتجهيز المجسمات الجمالية في الشوارع والميادين العامة بمدينة نجران ومحافظات المنطقة.


وأوضحت الأمانة أنها وبلدياتها أكملت جميع الترتيبات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني، وزُينت مداخل المدينة وميادينها، ورُكب ووُزع أكثر من (5585) علمًا للمملكة واليوم الوطني، وثُبت (688) مجسمًا جماليًا مصممًا وفق الهوية البصرية لليوم الوطني، وأضيفت إضاءات خضراء ليد على الأعمدة بطول (3470) مترًا طوليًا، إضافة إلى (140) لوحة تهنئة باليوم الوطني، وتفعيل الشاشات الإلكترونية بعبارات الولاء والانتماء والوفاء للوطن الغالي، إلى جانب إضاءة مبنى الأمانة ومرافقها وبلدياتها باللون الأخضر.

