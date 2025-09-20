فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
أنهت أمانة منطقة نجران استعداداتها وترتيباتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95، من خلال تركيب الأعلام الوطنية وتجهيز المجسمات الجمالية في الشوارع والميادين العامة بمدينة نجران ومحافظات المنطقة.
وأوضحت الأمانة أنها وبلدياتها أكملت جميع الترتيبات والتجهيزات للاحتفال باليوم الوطني، وزُينت مداخل المدينة وميادينها، ورُكب ووُزع أكثر من (5585) علمًا للمملكة واليوم الوطني، وثُبت (688) مجسمًا جماليًا مصممًا وفق الهوية البصرية لليوم الوطني، وأضيفت إضاءات خضراء ليد على الأعمدة بطول (3470) مترًا طوليًا، إضافة إلى (140) لوحة تهنئة باليوم الوطني، وتفعيل الشاشات الإلكترونية بعبارات الولاء والانتماء والوفاء للوطن الغالي، إلى جانب إضاءة مبنى الأمانة ومرافقها وبلدياتها باللون الأخضر.