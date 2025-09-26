صعود الذهب بعد بيانات التضخم يعزز رهانات خفض الفائدة

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية المتماشية مع التوقعات، مما عزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3777.79) دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند (3790.82) دولارًا في وقت سابق من الأسبوع، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو (2.5%). وزادت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (1%) إلى (3807.90) دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (1.2%) إلى (45.76) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، وصعد البلاديوم (1.7%) إلى (1271.46) دولارًا، بينما قفز البلاتين (2.7%) إلى (1570.45) دولارًا مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من (12) عامًا.