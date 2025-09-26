صعود الذهب بعد بيانات التضخم يعزز رهانات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية المتماشية مع التوقعات، مما عزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3777.79) دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند (3790.82) دولارًا في وقت سابق من الأسبوع، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو (2.5%). وزادت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (1%) إلى (3807.90) دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (1.2%) إلى (45.76) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، وصعد البلاديوم (1.7%) إلى (1271.46) دولارًا، بينما قفز البلاتين (2.7%) إلى (1570.45) دولارًا مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من (12) عامًا.