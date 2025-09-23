برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور
أدى المصلون في المسجد الحرام عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.