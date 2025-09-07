ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان

إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (6.300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.