Icon

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات Icon وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم Icon ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الإسر المحدودة بتوجيه ولي العهد Icon سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات Icon رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني Icon ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري Icon وزير الإعلام: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن Icon برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض Icon الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٤ مساءً
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزّهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل...

السعودية اليوم
القبض على 5 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

القبض على 5 مخالفين للصيد في أماكن...

السعودية اليوم
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل...

السعودية اليوم