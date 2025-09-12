طب الملك سعود تُعزّز مهارات طلبتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أدرجت كلية الطب بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي بالجامعة، أهدافًا تعليمية مخصّصة لطلبة السنة الأولى، حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع الصحي، ضمن مقرر “مهارات التعلم”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواءمة المقررات الأكاديمية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي في المجال الصحي، بما يمكّن الطلبة من اكتساب معارف ومهارات مبكّرة في التقنيات الحديثة، تسهم في تعزيز رحلتهم الأكاديمية، ورفع جودة الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة الممارسين.

وأكّد عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور بندر بن ناصر الجفن، أن هذا التوجه يعكس التزام الكلية بدورها الريادي في تطوير التعليم الطبي ومواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة والعالم، بهدف تمكّين طلبة الكلية، من الجمع بين المعرفة الأكاديمية واكتساب المهارات التي يحتاجها الطبيب المعاصر، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرعاية الصحية، بما يسهم في إعداد جيل من الأطباء يمتلكون الكفاءة العلمية، والوعي الأخلاقي، والقدرة على التفاعل مع التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع.

إدراج المستهدف التعليمي الجديد

من جانبها أوضحت الأستاذ المشارك بقسم التعليم الطبي بكلية الطب، رئيسة مقرر مهارات التعلّم الدكتورة سمر بنت حسين بن خضر، أن إدراج المستهدف التعليمي الجديد يأتي لتعزيز وعي طلاب وطالبات الكلية بمفاهيم ثقافة “AI literacy”، والتعرف على تطبيقاته في المجالين الطبي والصحي منذ مراحل مبكرة من دراستهم، والتعامل الواعي مع أدوات العصر، وعدم الاكتفاء بالجانب التطبيقي فحسب، بل ترسيخ مهارات التفكير النقدي حيال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وفهم انعكاساته الإيجابية والسلبية على الممارسة الطبية والمجتمع على حد سواء.

وأشارت إلى أن الكلية شكّلت لجنة خاصة بمقرر مهارات التعلم تضم خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي والمعلوماتية الصحيّة والتعليم الطبي من كلية الطب في جامعة الملك سعود، وعملتْ على إدراج هذه الأهداف والمخرجات التعليمية في المقرر وفق أعلى المعايير الأكاديميّة وأحدث المصادر العلميّة بما يواكب التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الطبية، مبينة أن المقرر، المدرج حديثًا يعتمد في تدريسه على الأساليب التعليمية التفاعلية؛ حيث يتعلم الطالب كيفية توظيف الأدوات التوليدية للذكاء الاصطناعي، لدعم مهامه الأكاديميّة والتدريبيّة.

وأضافت الدكتورة سمر بنت خضر، أن المقرر، الذي أُدرج مع بداية العام الجامعي الحالي، ضمن الخطط الدراسية، يعتمد على أساليب تعليمية تفاعلية، تتيح للطلاب التدريب على توظيف الأدوات التوليدية للذكاء الاصطناعي لدعم مهامهم الأكاديمية والتدريبية، وفق نهج يلزم بالقيم والسلوكيات الأخلاقية، ويعزز الشفافية، والموثوقية الطبيّة.