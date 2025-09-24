طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وللوصول إلى الخدمة يتم الدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.