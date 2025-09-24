Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وللوصول إلى الخدمة يتم الدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

