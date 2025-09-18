Icon

طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

أكد حساب المواطن أنه بالإمكان معرفة سبب عدم الأهلية عن طريق الحساب من خلال أيقونة (دراسة الأهلية).

سبب عدم الأهلية في حساب المواطن

وتابع البرنامج عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

معرفة قيمة الاستحقاق

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع حساب المواطن
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
  • تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

