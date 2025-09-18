طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه بالإمكان معرفة سبب عدم الأهلية عن طريق الحساب من خلال أيقونة (دراسة الأهلية).

سبب عدم الأهلية في حساب المواطن

وتابع البرنامج عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

معرفة قيمة الاستحقاق

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: