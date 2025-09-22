عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في عز الوطن القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين
ارتسمت مشاهد البهجة والفخر على وجوه الأطفال في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وهم يرتدون اللباس الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، في أجواء وطنية مفعمة بالاعتزاز والانتماء.
وامتلأت الشوارع والميادين والحدائق العامة بضحكات الصغار الذين عبّروا ببراءتهم وعفويتهم عن حبهم للوطن، حيث ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية الموشحة باللون الأخضر، فيما رفع آخرون الأعلام السعودية والشعارات الوطنية التي أضفت على المشهد روحًا من الفرح والفخر.