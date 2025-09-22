Icon

عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر Icon محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في عز الوطن Icon القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات  Icon وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام Icon ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة Icon حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95  Icon 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية Icon هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني Icon أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتسمت مشاهد البهجة والفخر على وجوه الأطفال في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وهم يرتدون اللباس الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، في أجواء وطنية مفعمة بالاعتزاز والانتماء.

وامتلأت الشوارع والميادين والحدائق العامة بضحكات الصغار الذين عبّروا ببراءتهم وعفويتهم عن حبهم للوطن، حيث ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية الموشحة باللون الأخضر، فيما رفع آخرون الأعلام السعودية والشعارات الوطنية التي أضفت على المشهد روحًا من الفرح والفخر.

قد يهمّك أيضاً
اليوم الوطني فرصة مثالية لإبراز هوية السعوديين بلا تحرش أو تجاوزات

اليوم الوطني فرصة مثالية لإبراز هوية السعوديين بلا تحرش أو تجاوزات

فعاليات اليوم الوطني الـ 94 بحائل تستقطب الأهالي من مختلف الأعمار

فعاليات اليوم الوطني الـ 94 بحائل تستقطب الأهالي من مختلف الأعمار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً...

السعودية اليوم
هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
السعودية اليوم

هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية...

السعودية اليوم
بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95
السعودية اليوم

بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام...

السعودية اليوم
الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني
السعودية اليوم

الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية...

السعودية اليوم
فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء...

السعودية اليوم
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
السعودية اليوم

شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً...

السعودية اليوم
مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم