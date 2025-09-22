عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر

ارتسمت مشاهد البهجة والفخر على وجوه الأطفال في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وهم يرتدون اللباس الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، في أجواء وطنية مفعمة بالاعتزاز والانتماء.

وامتلأت الشوارع والميادين والحدائق العامة بضحكات الصغار الذين عبّروا ببراءتهم وعفويتهم عن حبهم للوطن، حيث ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية الموشحة باللون الأخضر، فيما رفع آخرون الأعلام السعودية والشعارات الوطنية التي أضفت على المشهد روحًا من الفرح والفخر.