عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة

أضاءت سماء مدينة الباحة مساء اليوم، بعروض الألعاب النارية، التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ(95) للمملكة.

ورسمت الألعاب النارية منذ انطلاقة الفعاليات لوحات جمالية بديعة خطفت أنظار الأهالي والزوار، وأضفت أجواء من البهجة والفرح، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا هذه اللحظات الوطنية المميزة.