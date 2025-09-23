عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة
أضاءت سماء مدينة الباحة مساء اليوم، بعروض الألعاب النارية، التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ(95) للمملكة.
ورسمت الألعاب النارية منذ انطلاقة الفعاليات لوحات جمالية بديعة خطفت أنظار الأهالي والزوار، وأضفت أجواء من البهجة والفرح، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا هذه اللحظات الوطنية المميزة.