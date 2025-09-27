غدًا.. إيداع راتب سبتمبر و5 نصائح مهمة للتسوق

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع راتب شهر سبتمبر 2025، بعد تأخير إيداع الراتب ليوم واحد فقط، حيث يصادف يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم السبت 27 سبتمبر.
وبحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 نصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال التسوق كالتالي:
ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.