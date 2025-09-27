Icon

غدًا.. إيداع راتب سبتمبر و5 نصائح مهمة للتسوق

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع راتب شهر سبتمبر 2025، بعد تأخير إيداع الراتب ليوم واحد فقط، حيث يصادف يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم السبت 27 سبتمبر.

نصائح مهمة للتسوق

وبحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 نصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال التسوق كالتالي:

  • اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها.
  • يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية.
  • لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات.
  • قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة.
  • احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج.

موعد الراتب

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

