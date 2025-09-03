فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث

زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025 مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظّم الملتقى التنسيقي الرابع سعود بن طلال يطّلع على مشروعات الري التنموية بالأحساء إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم وتعيين المحمادي حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات بدء أعمال السجل العقاري لـ 30 حيًا بمحافظتي الزلفي والخرج البلديات والإسكان تُحدث اشتراطات منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات انطلاق ملتقى الشنفرى الأول غدًا الخميس محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
شهد السودان كارثة إنسانية مأساوية إثر انزلاق أرضي ضخم أدى إلى محو قرية بأكملها في إقليم دارفور، مخلفًا خسائر بشرية هائلة. تأتي هذه الكارثة لتضيف عبئًا جديدًا على البلاد التي تعاني بالفعل من صراع مسلح وأزمة إنسانية عميقة.
وقع الانزلاق الأرضي في قرية تارسين، الواقعة في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور غربي السودان، فيما أعلنت السلطات المحلية عن مصرع ما يقارب 1000 شخص، وهو ما يمثل جميع سكان القرية تقريبًا. وتمكن شخص واحد فقط من النجاة من هذه المأساة.
وأدى الانزلاق إلى دفن القرية بأكملها تحت التراب والصخور، مما أدى إلى تدمير المنازل وتشويه معالم المنطقة بشكل كامل، وفناء القرية وسكانها من الوجود في كارثة إنسانية لم يشهد السودان مثيلا لها في التاريخ الحديث.
أكثر من 1000 شخص راحوا ضحايا الإنزلاق الأرضي في قرية ترسين #جبل_مرة شمال #دارفور #السودان بسبب الأمطار الكثيفة، نسأل الله العزيز لهم الرحمة والمغفرة، وأن تسرع المنظمات الانسانية بتوفير المساعدة في انتشال الجثث من تحت الركام.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/msitNBETrx
— Mahjoub AIFatih (@MAifatih8) September 2, 2025
ويوضح الخبراء، أن من أهم أسباب الانزلاق الأرضي في السودان في جبل مرة ما يلي:
الأمطار الغزيرة: تعد الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الفترة الأخيرة هي السبب المباشر للانزلاق. أدت هذه الأمطار إلى تشبع التربة، مما أضعف تماسكها و تسبب في انهيارها.
#شاهد_الآن
مكان الانزلاق الارضي الذي قاد الى وفاة كل سكان قرية ترسين بجبل مرة غرب #السودان عدد المتوفين اكثر من 1000 من النساء والاطفال والرجال.
لهم الرحمة والمغفرة انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/7yuwdrm5vR
— Doha Salah (@DohaSaladin) September 2, 2025
الطبيعة الجغرافية: تقع القرية في منطقة جبلية شديدة الانحدار (جبل مرة)، مما يجعلها عرضة بشكل كبير للانهيارات الأرضية والتدفقات الطينية.
عوامل بشرية: تشير بعض التقارير إلى أن الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات، والتعدين العشوائي، والبناء في مناطق غير مستقرة جيولوجيًا، قد تزيد من خطر حدوث مثل هذه الكوارث.
يأتي ذلك فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى المنطقة المنكوبة بسبب وعورة التضاريس، والمسافات الطويلة، ونقص الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأحجار والتربة.
كما تأتي هذه الكارثة في ظل استمرار الصراع المسلح في السودان، والذي أثر بشكل كبير على قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الضرورية.
كارثة وقعت في السودان 🇸🇩 ويطلب استغاثة دولية ..
جميع سكان قرية "ترسين" أكثر من 1000 شخص ماتوا
بسبب انهيار أو إنزلاق أرضي في غرب السودان .. وشخص
واحد فقط نجا من القرية ..
الانزلاقات وقعت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في
الأسبوع الأخير من شهر أغسطس،لا حول ولاقوة إلا بالله. pic.twitter.com/YdGrSkj3AE
— الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا (@ALAwja_) September 2, 2025
كم دعت السلطات في السودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية إلى تقديم الدعم العاجل لانتشال الجثث، ومساعدة الناجين، وتقييم الوضع الإنساني في المناطق المحيطة التي قد تكون مهددة بانهيارات أخرى.
وتعد كارثة انزلاق جبل مرة واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث. فبجانب الخسائر البشرية الفادحة، تسلط هذه المأساة الضوء على مدى ضعف البنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية، والتأثيرات المدمرة للصراع المستمر على قدرة البلاد على الاستجابة للأزمات الإنسانية، سواء كانت من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.
ناجٍ وحيد من انزلاق أرضي.. دمّر قرية سودانية بأكملها#سناكس_سوشال#SNAX#السودان#ترسين pic.twitter.com/3fpl3fYlic
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 2, 2025