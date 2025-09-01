فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل اليوم فتح باب الترشيح للدورة التاسعة والأربعين 2027، في أفرع الجائزة الخمسة.

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيّل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعًا علميًا لكل جائزة، مبينًا أن موضوعات هذه الدورة ستتضمن (جائزة الدراسات الإسلامية: “الدراسات الفقهية التطبيقية المعاصرة”، وجائزة اللغة العربية والأدب: “جهود المؤسسات في المعالجة الآلية للغة العربية”، وجائزة الطب: “الذكاء الاصطناعي في الطب السريري”، وجائزة العلوم: “الكيمياء”)، مؤكدًا أن جائزة خدمة الإسلام، تعد جائزة تقديرية، تمنح للمؤسسات والأفراد ممن لهم دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًا، وعلميًا، واجتماعيًا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار الأمين العام أن الترشيحات يتم استقبالها من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى نهاية شهر مارس 2026م، وذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: www.kingfaisalprize.org/nominations، ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org.