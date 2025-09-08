فتح باب القبول على وظائف رئاسة أمن الدولة

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن بدء التقديم للوظائف العسكرية (رجال) بالمباحث العامة، على رتبة (جندي أول)، لحملة شهادة الدبلوم في التخصصات التالية:

– تحليل البيانات

– إدارة المخاطر والأزمات.

– إدارة فعاليات.

– الإدارة العامة.

– أمن المعلومات.

– الذكاء الاصطناعي.

– أمن وسلامة.

– إدارة المشاريع.

– سياحة وفندقة.

– أمن سيبراني.

– تقنية المعلومات.

– لغات وترجمة.

– إدارة مكتبية.

– إدارة أعمال

– تقنية الالكترونيات.

– نجارة.

– حاسب آلي.

– إدارة الجودة.

– علم البيانات.

– إدارة الموارد البشرية.

شروط وظائف رئاسة أمن الدولة

وبيّنت رئاسة أمن الدولة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو أُنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب التاريخ الهجري.

– يشترط حصول المتقدم على (درجة الدبلوم) للتخصصات المُعلن عنها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم عن (جيد) وألا يكون قد مضى على تاريخ تخرجه أكثر من (خمس سنوات).

– أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي.

– أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

– أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم، ويتناسب مع الوزن.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت رئاسة أمن الدولة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة التوظيف أبشر (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025م؛ ويستمر التقديم إلى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2025م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)