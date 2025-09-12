فرضيات بالآليات والمدرعات.. القوات المسلحة تختتم مشاركتها في النجم الساطع 2025

اختُتم في جمهورية مصر العربية تمرين «النجم الساطع 2025»، بمشاركة وحدات من القوات المسلحة السعودية إلى جانب قوات شقيقة وصديقة، وذلك بحضور معالي رئيس أركان القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني.

وشهد ختام التمرين تنفيذ فرضيات قتالية بالآليات والمدرعات، وعمليات الحرب غير النظامية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى عمليات الاستطلاع، والرماية بالذخيرة الحية، والإنزال المظلي التكتيكي، وقفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة.

ونفذت القوات البحرية المشاركة في التمرين، تشكيلات وعمليات بحرية ورماية بالذخيرة الحية، وعمليات إبرار واقتحام ساحلي شملت التمهيد للنيران وتطهير وتأمين الشاطئ، بما يجسد مستوى الاحترافية والتكامل بين مختلف القوات المشاركة.

ويأتي تمرين النجم الساطع 2025 في إطار حرص القوات المسلحة السعودية على رفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل المشترك مع القوات الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر حفل اختتام التمرين، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، وقادة القوات المشاركة بالتمرين.