فضيحة.. ترامب يطالب بالتحقيق بشأن تعرضه لـ 3 أحداث مشؤومة للغاية في الأمم المتحدة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بإجراء تحقيق في ما وصفه بـ”التخريب الثلاثي” خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وزعم ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سلسلة من الأعطال الفنية، شملت تعطل سلم متحرك، وجهاز تلقين، ومشاكل صوتية، كانت “أعمالًا متعمدة”.

وقال ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، الأربعاء: “وقعت فضيحة حقيقية في الأمم المتحدة – ليس حادثًا واحدًا، ولا حادثين، بل ثلاثة أحداث مشؤومة للغاية”، مستعرضًا سلسلة الأحداث التي وصفها بأنها “ليست مصادفة”.

وكان ترامب افتتح كلمته، الثلاثاء، بالإشارة إلى المشاكل الفنية، قائلاً: “هذان هما الشيئان اللذان تلقيتهما من الأمم المتحدة: سلم متحرك معطل وجهاز تلقين معطل”.

مشاكل فنية

وأضاف الرئيس الأمريكي مزيد من التفاصيل في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمًا مشكلة ثالثة تتعلق بالصوت. قال ترامب: “أولًا، توقف السلم المتحرك المؤدي إلى قاعة الخطابة الرئيسية فجأةً، توقف فجأةً، من المدهش أنني وميلانيا لم نسقط على الحواف الحادة لهذه الدرجات الفولاذية، ووجوهنا متجهة نحو الأمام، كل ما في الأمر أننا كنا نُمسك بالدرابزين بإحكام، وإلا لكانت كارثة”.

وأضاف: “كان هذا تخريبًا مُطلقًا، كما ورد في منشور نُشر قبل يوم في الصحيفة اللندنية “تايمز”، والتي ذكرت أن موظفي الأمم المتحدة مازحوا بشأن إيقاف تشغيل السلم المتحرك، يجب اعتقال من فعلوا ذلك”.

ثم شرح ترامب كيف أنه بعد إلقائه خطابه، في البداية بدون جهاز تلقين يعمل: “قيل لي إن الصوت كان معطلاً تمامًا في القاعة التي أُلقي فيها الخطاب، وأن قادة العالم، ما لم يستخدموا سماعات المترجمين الفوريين، لن يتمكنوا من سماع أي شيء، أول شخص رأيته في ختام الخطاب كانت ميلانيا، التي كانت تجلس في المقدمة، سألت: كيف كان أداؤي؟، فقالت: لم أسمع كلمة مما قلته”.

وأضاف: “لم تكن هذه مصادفة، بل كان هذا تخريبًا ثلاثيًا في الأمم المتحدة”، مؤكدًا أنه سيرسل رسالة إلى قيادة الأمم المتحدة، داعيًا إلى إجراء تحقيق، ومؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بأشرطة المراقبة الأمنية للمصعد.

تحقيق فوري

وقال ترامب: “يجب أن يخجلوا من أنفسهم، سأرسل نسخة من هذه الرسالة إلى الأمين العام، وأطالب بإجراء تحقيق فوري، لا عجب أن الأمم المتحدة لم تتمكن من القيام بالمهمة التي وُجدت من أجلها”، مشيرًا إلى تورط جهاز الخدمة السرية أيضًا.

ودعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق بعد ظهر الثلاثاء، حيث أثارت المتحدثة كارولين ليفيت مخاوف بشأن ما إذا كان الحادث متعمدًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “إذا أوقف شخص ما في الأمم المتحدة السلم المتحرك عمدًا بينما كان الرئيس والسيدة الأولى يصعدان عليه، فيجب فصله والتحقيق معه على الفور”.