Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شملت تعطل سلم متحرك وجهاز التلقين

فضيحة.. ترامب يطالب بالتحقيق بشأن تعرضه لـ 3 أحداث مشؤومة للغاية في الأمم المتحدة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
فضيحة.. ترامب يطالب بالتحقيق بشأن تعرضه لـ 3 أحداث مشؤومة للغاية في الأمم المتحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بإجراء تحقيق في ما وصفه بـ”التخريب الثلاثي” خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وزعم ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سلسلة من الأعطال الفنية، شملت تعطل سلم متحرك، وجهاز تلقين، ومشاكل صوتية، كانت “أعمالًا متعمدة”.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل اتصال ترامب بالأمير محمد بن سلمان

تفاصيل اتصال ترامب بالأمير محمد بن سلمان

بوتين يتلقى دعوة لقمة جديدة مع ترامب

بوتين يتلقى دعوة لقمة جديدة مع ترامب

وقال ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، الأربعاء: “وقعت فضيحة حقيقية في الأمم المتحدة – ليس حادثًا واحدًا، ولا حادثين، بل ثلاثة أحداث مشؤومة للغاية”، مستعرضًا سلسلة الأحداث التي وصفها بأنها “ليست مصادفة”.

وكان ترامب افتتح كلمته، الثلاثاء، بالإشارة إلى المشاكل الفنية، قائلاً: “هذان هما الشيئان اللذان تلقيتهما من الأمم المتحدة: سلم متحرك معطل وجهاز تلقين معطل”.

مشاكل فنية

وأضاف الرئيس الأمريكي مزيد من التفاصيل في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمًا مشكلة ثالثة تتعلق بالصوت. قال ترامب: “أولًا، توقف السلم المتحرك المؤدي إلى قاعة الخطابة الرئيسية فجأةً، توقف فجأةً، من المدهش أنني وميلانيا لم نسقط على الحواف الحادة لهذه الدرجات الفولاذية، ووجوهنا متجهة نحو الأمام، كل ما في الأمر أننا كنا نُمسك بالدرابزين بإحكام، وإلا لكانت كارثة”.

وأضاف: “كان هذا تخريبًا مُطلقًا، كما ورد في منشور نُشر قبل يوم في الصحيفة اللندنية “تايمز”، والتي ذكرت أن موظفي الأمم المتحدة مازحوا بشأن إيقاف تشغيل السلم المتحرك، يجب اعتقال من فعلوا ذلك”.

ثم شرح ترامب كيف أنه بعد إلقائه خطابه، في البداية بدون جهاز تلقين يعمل: “قيل لي إن الصوت كان معطلاً تمامًا في القاعة التي أُلقي فيها الخطاب، وأن قادة العالم، ما لم يستخدموا سماعات المترجمين الفوريين، لن يتمكنوا من سماع أي شيء، أول شخص رأيته في ختام الخطاب كانت ميلانيا، التي كانت تجلس في المقدمة، سألت: كيف كان أداؤي؟، فقالت: لم أسمع كلمة مما قلته”.

وأضاف: “لم تكن هذه مصادفة، بل كان هذا تخريبًا ثلاثيًا في الأمم المتحدة”، مؤكدًا أنه سيرسل رسالة إلى قيادة الأمم المتحدة، داعيًا إلى إجراء تحقيق، ومؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بأشرطة المراقبة الأمنية للمصعد.

تحقيق فوري

وقال ترامب: “يجب أن يخجلوا من أنفسهم، سأرسل نسخة من هذه الرسالة إلى الأمين العام، وأطالب بإجراء تحقيق فوري، لا عجب أن الأمم المتحدة لم تتمكن من القيام بالمهمة التي وُجدت من أجلها”، مشيرًا إلى تورط جهاز الخدمة السرية أيضًا.

ودعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق بعد ظهر الثلاثاء، حيث أثارت المتحدثة كارولين ليفيت مخاوف بشأن ما إذا كان الحادث متعمدًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “إذا أوقف شخص ما في الأمم المتحدة السلم المتحرك عمدًا بينما كان الرئيس والسيدة الأولى يصعدان عليه، فيجب فصله والتحقيق معه على الفور”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم
العالم

ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم

العالم
ترامب يفرض رسومًا على تأشيرات العمل بقطاع التكنولوجيا
العالم

ترامب يفرض رسومًا على تأشيرات العمل بقطاع...

العالم
ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة
العالم

ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة

العالم
بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك
العالم

بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي...

العالم
القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا
السعودية اليوم

القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب:...

السعودية اليوم
موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا
العالم

موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس...

العالم
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
العالم

ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين...

العالم
تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة
العالم

تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم...

العالم