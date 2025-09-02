فلكية جدة: العديد من الظواهر المميزة لعشاق السماء في سبتمبر

يشهد شهر سبتمبر هذا العام, مع اقتراب نهاية فصل الصيف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, العديد من الظواهر المميزة لعشاق السماء, فبينما يبدأ الخريف فلكيًا يوم 22 سبتمبر في الاعتدال الخريفي, تودّع سماء الصيف بتشكيلاتها النجمية البديعة وتستقبل مجموعات النجوم الخريفية، أما في النصف الجنوبي فيبدأ الربيع الفلكي مع انتهاء فصل الشتاء البارد.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن القمر يكتمل في هذا الشهر يوم 7 سبتمبر، وسيشهد خسوفًا كليًا يرى في السعودية والعالم العربي ومعظم مناطق أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا, في حين يشهد جنوب المحيط الهادئ وأجزاء من نيوزيلندا وأنتاركتيكا كسوفًا شمسيًا جزئيًا يوم 21 سبتمبر لكنه غير مشاهد في العالم العربي, كما ستشهد سماء سبتمبر حدثين نادرين هما عبور ظل تيتان على قرص زحل يومي 4 و 20 سبتمبر.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه خلال الصباح الباكر يُزين كوكبا الزهرة والمشتري الأفق الشرقي قبل الفجر مع انضمام عطارد في أوائل الشهر, وفي 19 سبتمبر تتشكل لوحة سماوية استثنائية حين يقترب هلال القمر من كوكب الزهرة بجوار نجم قلب الأسد في مثلث ضيق مع إمكانية رؤية نور الأرض على القمر, لافتًا النظر إلى أن شهر سبتمبر 2025م، سيُقدم مزيجًا من الخسوفات والكسوفات, وعودة زحل بأبهى صورة, ولقاءات كوكبية تُعد فرصة مثالية للاستمتاع بدرب التبانة.