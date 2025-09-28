Icon

مخاوف في كراكاس من غزو أمريكي محتمل

فنزويلا ترد بمناورات عسكرية على الانتشار العسكري الأمريكي قبالة سواحلها

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ مساءً
فنزويلا ترد بمناورات عسكرية على الانتشار العسكري الأمريكي قبالة سواحلها
المواطن - فريق التحرير

أجرت فنزويلا مناورات عسكرية ضخمة، بعد نشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحلها، ما أثار مخاوف كراكاس من غزو محتمل.

وأرسلت واشنطن سفنًا إلى منطقة البحر الكاريبي بزعم مكافحة تهريب المخدرات، مستهدفة ثلاثة قوارب على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، تقول إنها محملة بالمخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا. ونددت كراكاس بالانتشار العسكري الاميركي ووصفته بأنه “تهديد عسكري”.

مناورات وتدريبات عسكرية

وتزامنت تدريبات السبت التي أُجريت في ولاية فالكون الشمالية الغربية وولاية سوكر الشمالية الشرقية، مع تدريبات أمرت بها الحكومة على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “في تي في” الحكومية، القوات المسلحة الوطنية البوليفارية الفنزويلية وهي تنقل معدات عسكرية قرب كيب سان رومان، وهي مدينة ساحلية تبعد نحو 27 كيلومترا جنوب جزيرة أروبا.

تدريبات طوارئ

وتضمن التدريب إطلاق مدافع في البحر، وإنزال مركبات برمائية من قارب وتوجهها إلى الشاطئ. كما نقلت شاحنات صواريخ بيتشورا روسية الصنع مضادة للطائرات إلى المنطقة.

كذلك، قاد الجيش مناورة للسيطرة على جزيرة باتوس غير المأهولة والتي تقع قرب الحدود مع ترينيداد وتوباغو، فيما قال الجنرال دومينغو هيرنانديز لاريز إن أكثر من 5200 جندي شاركوا في مناورات لمكافحة المخدرات في سوكري.

وأجريت، السبت، أيضا تدريبات طوارئ عبر البلاد، أولها كان على مواجهة الزلازل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الهزتين اللتين ضربتا البلاد بقوة تجاوزت 6 درجات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

