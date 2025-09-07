Icon

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٠ مساءً
فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق!
المواطن - فريق التحرير

أشعل مقطع قصير انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من التساؤلات والجدل، بعدما ظهر فيه ما يشبه بابًا ضخمًا محفورًا في صخور جبلية نائية ضمن سلسلة جبال “دزونغار الأتاو” شمال شرقي كازاخستان قرب الحدود الصينية.

المقطع الذي لا تتجاوز مدته 30 ثانية، نُشر أولًا على منصة Reddit قبل أن يعاد تداوله على موقع إكس، ويظهر فيه مستكشفان يتقدمان بحذر وسط الثلوج نحو تشكيل صخري غريب، فيما تكشف لقطات جوية عن مدخل نصف دائري ضخم يحاكي أبواب الحصون والمعابد القديمة.

تفسيرات عديدة

المشهد المثير فتح الباب أمام تفسيرات متباينة على الإنترنت؛ فبينما اعتبر بعض المستخدمين أن الموقع قد يكون دليلًا على “حضارة فضائية قديمة”، ذهب آخرون إلى السخرية بالقول إن الباب ربما يخفي وراءه سفينة فضائية.

ورغم الانجذاب الشعبي نحو التفسيرات الخارقة، يؤكد خبراء أن الظاهرة على الأرجح جيولوجية بحتة. إذ يشبه التشكيل ما يُعرف بمرحلة تكوّن الأقواس الصخرية، وهي ظاهرة طبيعية متكررة في مناطق مثل جنوب يوتا بالولايات المتحدة، وتنتج عن تباين معدلات التآكل في الطبقات الصخرية بفعل العوامل الجوية والزمن.

وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور مارك ألين من قسم علوم الأرض بجامعة دورهام البريطانية لصحيفة ديلي ميل: “قد يكون الأمر ببساطة نتيجة أنماط تآكل مختلفة في طبقات الصخور. زرت هذه المنطقة قبل 38 عامًا من الجانب الصيني، ولم ألاحظ شيئًا غير عادي آنذاك.”

 

 

