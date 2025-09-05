فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك

Icon

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢١ مساءً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية البوسنة والهرسك السيد ألمدين كوناكوفيتش.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

