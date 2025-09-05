أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟ ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية البوسنة والهرسك السيد ألمدين كوناكوفيتش.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.