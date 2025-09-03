القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة إطلاق مسار جديد لحافلات جدة فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله اليوم في الرياض سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة السيدة صفية طالب السهيل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.