فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء قطر

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء قطر
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وأكد سموه خلال الاتصال، وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

كما أكد سموه أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

