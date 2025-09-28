فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الهندي

Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.

