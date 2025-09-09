Icon

لعقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية-التونسية

فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٤ مساءً
فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية
المواطن - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى تونس اليوم، في زيارة رسمية للجمهورية التونسية، لعقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية-التونسية.

وكان في استقبال سموه، معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر.

