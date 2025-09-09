فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى تونس اليوم، في زيارة رسمية للجمهورية التونسية، لعقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية-التونسية.

وكان في استقبال سموه، معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر.