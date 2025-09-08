Icon

العالم
حصاد اليوم

قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك
المواطن - فريق التحرير

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 45 آخرون، الاثنين، جراء اصطدام حافلة ركاب من طابقين بقطار وسط المكسيك.

وقالت وسائل الإعلام، إن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي أتلاكومولكو – مارافاتيو في بلدية أتلاكومولكو بولاية مكسيكو.

وأفادت وكالة الحماية المدنية بالولاية بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تعمل وكالات الطوارئ في موقع الحادث.

