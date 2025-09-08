قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك

إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية فتح باب القبول على وظائف رئاسة أمن الدولة وظائف شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة بترورابغ وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 45 آخرون، الاثنين، جراء اصطدام حافلة ركاب من طابقين بقطار وسط المكسيك.
وقالت وسائل الإعلام، إن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي أتلاكومولكو – مارافاتيو في بلدية أتلاكومولكو بولاية مكسيكو.
وأفادت وكالة الحماية المدنية بالولاية بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تعمل وكالات الطوارئ في موقع الحادث.