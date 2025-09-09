Icon

Icon قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين

قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٩ مساءً
قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة
المواطن - فريق التحرير

أدانت قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة”.

وقال بيان صادر عن الخارجية القطرية إن “هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وأكدت الوزارة أن “الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة”.

وأضافت أن “دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها”.

 

