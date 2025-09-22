قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الوطنية.

كما هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة.

وأعرب جلالته في برقية بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.

هذا وأعرب جلالته عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تنمية أوجه مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين، ويعود بالخير والنفع على بلديهما.

كما هنأ جلالته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة.