قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية

رُصد من سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، قمر التربيع الأول لشهر ربيع الآخر 1447هـ مقترنًا بنجم النعام الصادر، في لوحة فلكية بديعة لفتت أنظار المتابعين والمهتمين.
ويُعرف طور التربيع الأول بظهور نصف القمر مضاءً، إذ يكون القمر في منتصف المسافة بين طور المحاق وطور البدر، مما يجعله من أفضل الأوقات لرصد تفاصيل سطحه عبر المناظير الفلكية، إذ تظهر الفوهات والجبال القمرية بوضوح.
ويؤكد المتخصصون أن هذه الظواهر الفلكية تجسد جماليات حركة الأجرام السماوية ودقتها، فضلًا عن كونها فرصة لتعزيز الوعي الفلكي لدى المجتمع وتشجيع الهواة على متابعة السماء واستكشافها.