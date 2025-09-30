ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا

تنظم مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالشراكة مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، يوم غد الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، فعاليات ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع، بمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويأتي الملتقى استكمالاً لمسيرة الجهود الوطنية في دعم رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتمكين القطاع غير الربحي، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني ممارسات اقتصادية اجتماعية تسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة.

وتتضمن أجندة الملتقى ثلاث جلسات رئيسية؛ الأولى مخصصة لموضوع “السياسات الممكنة ودور الجهات التشريعية”، فيما تبحث الجلسة الثانية محور “المسؤولية الاجتماعية إلى الشراكة التنموية”، وتناقش الجلسة الثالثة والأخيرة “التحول نحو الكفاءة والاستدامة” بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يسفر الملتقى عن بيان ختامي وتوصيات استراتيجية تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة لدور الاقتصاد الاجتماعي كركيزة أساسية في التنمية الوطنية.

وبشعار الملتقى “كن جزءاً من الحدث”، يفتح المنظمون الباب أمام مختلف الأطياف للمشاركة في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للمجتمع.