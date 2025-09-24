Icon

 منذ مطلع العام

كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفع عدد الوفيات بالحمى النزفية في العراق منذ مطلع 2025 إلى (42) حالة من بين (296) إصابة مؤكّدة.

ودعت وزارة الصحة العراقية اليوم إلى اعتماد تدابير وقائية في التعامل مع المواشي إذ تساهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.

42 حالة وفاة بالحمى النزفية

وسُجّلت غالبية الحالات في محافظة ذي قار (114) إصابة بينها (11) وفاة، وهي منطقة ريفية في جنوب البلاد تربى فيها الماشية، وهي حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.

وكان العراق الذي سجل أولى الإصابات بهذا الفيروس عام 1979، وقد أعلن في 21 يوليو الماضي تسجيل (30) وفاة بالحمّى النزفية من بين (231) إصابة منذ مطلع العام.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ينتقل “حمى القرم-الكونغو النزفية” إلى البشر إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة، خلال الذبح أو بعده مباشرة.

