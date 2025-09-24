وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك
ارتفع عدد الوفيات بالحمى النزفية في العراق منذ مطلع 2025 إلى (42) حالة من بين (296) إصابة مؤكّدة.
ودعت وزارة الصحة العراقية اليوم إلى اعتماد تدابير وقائية في التعامل مع المواشي إذ تساهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.
وسُجّلت غالبية الحالات في محافظة ذي قار (114) إصابة بينها (11) وفاة، وهي منطقة ريفية في جنوب البلاد تربى فيها الماشية، وهي حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.
وكان العراق الذي سجل أولى الإصابات بهذا الفيروس عام 1979، وقد أعلن في 21 يوليو الماضي تسجيل (30) وفاة بالحمّى النزفية من بين (231) إصابة منذ مطلع العام.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، ينتقل “حمى القرم-الكونغو النزفية” إلى البشر إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة، خلال الذبح أو بعده مباشرة.