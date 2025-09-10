Icon

كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال
المواطن - فريق التحرير

أكَّدت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والفنية التي تستهدف رفع مستويات السلامة المرورية في مواقع الأعمال على الطرق، بما يُسهم في حماية مستخدمي الطريق، وضمان انسيابية الحركة خلال تنفيذ المشاريع.

وتشمل الاشتراطات إعداد خطة مرور معتمدة من الجهة المختصة لتنظيم الدخول والخروج خلال جميع مراحل المشروع، إضافة إلى وضع حواجز آمنة تفصل بين مناطق العمل ومستخدمي الطريق، وتوفير إضاءة كافية تضمن وضوح الرؤية في مواقع العمل الليلية، إلى جانب اتخاذ تدابير خاصة لحماية المشاة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

واشترط الكود تثبيت لوحات إرشادية مؤقّتة توضّح أي تغيير في المسارات أو السرعات، مع توفير طرق بديلة آمنة عند إغلاق الطريق أو تقليل عدد المسارات؛ لضمان استمرار الحركة المرورية بأعلى درجات السلامة.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير معايير موحدة لجميع شبكات الطرق في المملكة، ورفع مستوى السلامة والجودة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق بالوصول إلى المؤشر السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق لأقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة.

