كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام

سجلت كوريا الجنوبية، أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب، وتكثيف إجراءات الحجر الصحي.

وأفادت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أنه تم تأكيد حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في مدينة باجو، شمال العاصمة، ونفذت السلطات تدابير الحجر الصحي، بما في ذلك تقييد الوصول والإعدام والتحقيقات الوبائية.