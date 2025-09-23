لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض بتوجيه الملك سلمان.. إقامة صلاة الغائب على مفتي المملكة في المسجد الحرام خميس بن رمثان.. ذاكرة الصحراء وبوصلة النفط جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95 إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95 المشي المنتظم يقلل الإصابة بآلام الظهر المزمنة سيوف الملوك وقصائد العرضة.. حكاية وطنٍ وجذورٌ راسخة
وثقت لقطات لحظات دفن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وموارة جثمانه الثرى في مقبرة العود بالعاصمة الرياض.
وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أقيمت صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء – رحمه الله – في المسجد الحرام.
وكان الديوان الملكي، أعلن في وقت سابق من اليوم، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.
وبناءً على التوجيه الكريم، أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعليماته لفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بإبلاغ أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة الغائب على سماحته – رحمه الله –، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
لحظات دفن مفتي #السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وموارة جثمانه الثرى في مقبرة العود بالعاصمة #الرياض #مفتي_عام_المملكة
عبر:@ali_alshreef11 pic.twitter.com/7KRsmoK9jL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 23, 2025