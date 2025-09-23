لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض

وثقت لقطات لحظات دفن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وموارة جثمانه الثرى في مقبرة العود بالعاصمة الرياض.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أقيمت صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء – رحمه الله – في المسجد الحرام.

وكان الديوان الملكي، أعلن في وقت سابق من اليوم، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

وبناءً على التوجيه الكريم، أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعليماته لفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بإبلاغ أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة الغائب على سماحته – رحمه الله –، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.