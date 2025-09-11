Icon

أخبار رئيسية
أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة

لقطات توثق قوة عصف الأمطار في صامطة

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
لقطات توثق قوة عصف الأمطار في صامطة
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، قوة عصف الأمطار في صامطة بمنطقة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة خلال الساعات الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على مناطق نجران، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي, وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

