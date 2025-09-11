للعام الثاني على التوالي.. محمية الشمال تشارك بمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور

شاركت محمية الشمال في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور “سهيل 2025″، والذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتفصيلا، دشّنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية جناحها ضمن فعاليات النسخة التاسعة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور “سهيل “2025، الذي انطلقت أعماله أمس في الدوحة بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالصيد والصقارة والموروث الأصيل.

وسلّط الجناح الضوء على محمية الشمال للصيد المستدام، التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح للزوار التعرف على خيارات الإقامة المتنوعة التي توفرها المحمية، وتشمل مخيمًا يتسع لـ 12 شخصًا، وآخر يتسع لـ 31 شخصًا، إضافة إلى النزل البيئية الفاخرة بسعة 9 أشخاص، والتي تُطرح هذا الموسم للمرة الأولى، بما يعكس حرص المحمية على تقديم تجارب سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والراحة والاستدامة.

كائنات فطرية نادرة

كما يتيح الجناح للزوار التعرف على الطرائد المتوفرة في محمية الشمال مثل الحبارى، والمها الوضيحي، والغزلان، إلى جانب استعراض طرق الصيد المعتمدة داخل المحمية، حيث يمكن صيد الحبارى باستخدام الصقور، وصيد الغزلان عبر خيار كلاب السلوقي أو الأسلحة النارية، فيما يُخصص صيد المها الوضيحي عبر الأسلحة النارية فقط، وذلك ضمن إطار منظّم يوازن بين الحفاظ على الحياة الفطرية ومتعة الصيد المستدام.

وتعرّف الزوار أيضًا على الخدمات الإضافية التي توفرها محمية الشمال، وتشمل خدمات الاستقبال والضيافة المميزة، إلى جانب أنشطة ميدانية متنوعة مثل ميادين الرماية للأطباق الطائرة والأهداف الثابتة، فضلًا عن مجموعة من الخدمات المخصصة التي صُممت لتلبية احتياجات الزوار، بما يضمن تجربة متكاملة تعكس هوية المحمية ورسالتها في الاستدامة.

ويتيح المعرض، الذي يستمر خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فرصة للزوار للتعرف على مبادرات الهيئة في مجالات الحفاظ على الحياة الفطرية، وتطوير السياحة البيئية، إلى جانب إبراز الأبعاد الثقافية والتراثية المرتبطة بالصقارة والصيد.

وأكّدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن مشاركتها في معرض “سهيل 2025” تأتي لتجسيد التزامها برسالتها في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية وتنمية السياحة البيئية، كما أوضحت الهيئة أنه يمكن للزوار إتمام حجوزاتهم مباشرة من خلال جناحها في المعرض أو عبر الرقم الموحد لمحمية الشمال (920023354)، بما يسهل على المهتمين خوض تجربة متكاملة في بيئة استثنائية.