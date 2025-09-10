للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا

تعاني كوبا من انقطاع شامل جديد للكهرباء الأربعاء، هو الخامس في غضون أقل من عام في الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي التي تعاني أزمة مالية.

وأفادت وزارة الطاقة الكوبية أن الانقطاع التام للنظام الكهربائي قد يكون مرتبطًا بالتوقف المباغت في مصنع انتونيو غيتيراس الحراري وهو الأكبر في البلاد.