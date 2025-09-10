ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟
تعاني كوبا من انقطاع شامل جديد للكهرباء الأربعاء، هو الخامس في غضون أقل من عام في الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي التي تعاني أزمة مالية.
وأفادت وزارة الطاقة الكوبية أن الانقطاع التام للنظام الكهربائي قد يكون مرتبطًا بالتوقف المباغت في مصنع انتونيو غيتيراس الحراري وهو الأكبر في البلاد.