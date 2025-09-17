مايكروسوفت تستثمر 30 مليار دولار في بريطانيا

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
تعهدت شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة الثلاثاء باستثمار 30 مليار دولار في المملكة المتحدة، مع توجيه نصف المبلغ نحو الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
والتعهد هو الأكبر من بين العديد من التعهدات التي قدمتها شركات تكنولوجيا عملاقة أميركية بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار دولار، تم الإعلان عنها تزامناً مع وصول الرئيس دونالد ترامب في زيارة دولة تاريخية ثانية إلى المملكة المتحدة.
كما اتفقت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة على التعاون في مجال التكنولوجيا النووية والفضائية في إطار “صفقة الازدهار التكنولوجي”، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت مايكروسوفت إن استثمارها يمثل “أكبر التزام مالي” تقوم به في المملكة المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا عبر منصة إكس “نحن ملتزمون باستحداث فرص جديدة للأشخاص والشركات على جانبي المحيط الأطلسي”.
وأضاف “يشمل ذلك بناء أكبر حاسوب فائق في المملكة المتحدة”.