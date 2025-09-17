Icon

مايكروسوفت تستثمر 30 مليار دولار في بريطانيا

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
مايكروسوفت تستثمر 30 مليار دولار في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

تعهدت شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة الثلاثاء باستثمار 30 مليار دولار في المملكة المتحدة، مع توجيه نصف المبلغ نحو الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

والتعهد هو الأكبر من بين العديد من التعهدات التي قدمتها شركات تكنولوجيا عملاقة أميركية بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار دولار، تم الإعلان عنها تزامناً مع وصول الرئيس دونالد ترامب في زيارة دولة تاريخية ثانية إلى المملكة المتحدة.

كما اتفقت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة على التعاون في مجال التكنولوجيا النووية والفضائية في إطار “صفقة الازدهار التكنولوجي”، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت مايكروسوفت إن استثمارها يمثل “أكبر التزام مالي” تقوم به في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا عبر منصة إكس “نحن ملتزمون باستحداث فرص جديدة للأشخاص والشركات على جانبي المحيط الأطلسي”.

وأضاف “يشمل ذلك بناء أكبر حاسوب فائق في المملكة المتحدة”.

 

 

