مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا للمشاريع الصغيرة مجانًا نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا مشاهد مذهلة لسيول وادي لومة في تهامة الباحة النصر بطلًا لكأس السوبر السعودي للسيدات وزارة الحج والعمرة تُطلق تحدي “إعاشة ثون” ضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد في الليث هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI
أطلق مجلس التجارة الإلكترونية، مبادرة جديدة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، من خلال إنشاء 650 متجراً إلكترونياً مجاناً لهم.
وأوضح المجلس، أن المبادرة موجهة للمنشآت المسجلة في المملكة والتي تمتلك سجلاً تجارياً سارياً، على ألا تكون لديها مواقع إلكترونية أو متاجر قائمة عبر الإنترنت.
وأضاف، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يمكن للراغبين الاستفادة من المبادرة عبر التسجيل من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.