مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا للمشاريع الصغيرة مجانًا

أطلق مجلس التجارة الإلكترونية، مبادرة جديدة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، من خلال إنشاء 650 متجراً إلكترونياً مجاناً لهم.

مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا

وأوضح المجلس، أن المبادرة موجهة للمنشآت المسجلة في المملكة والتي تمتلك سجلاً تجارياً سارياً، على ألا تكون لديها مواقع إلكترونية أو متاجر قائمة عبر الإنترنت.

وأضاف، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يمكن للراغبين الاستفادة من المبادرة عبر التسجيل من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.