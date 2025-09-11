مجلس الأمن يدين هجمات إسرائيل على قطر

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات التي وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، معربًا عن قلقه البالغ من تداعياتها على استقرار المنطقة.
وأعرب المجلس، في بيان صحفي، صدر باسم أعضائه مساء الخميس، عن “أسفه البالغ لوفاة مدنيين” جراء هذه الهجمات، وهو ما يعد أول تأكيد من جهة دولية محايدة بوقوع ضحايا مدنيين.
ودعا البيان إلى ضرورة وقف التصعيد بشكل فوري، مشددًا على الدعم الكامل لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها.