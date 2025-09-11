مجلس الأمن يدين هجمات إسرائيل على قطر

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات التي وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، معربًا عن قلقه البالغ من تداعياتها على استقرار المنطقة.

مجلس الأمن يدين هجمات إسرائيل

وأعرب المجلس، في بيان صحفي، صدر باسم أعضائه مساء الخميس، عن “أسفه البالغ لوفاة مدنيين” جراء هذه الهجمات، وهو ما يعد أول تأكيد من جهة دولية محايدة بوقوع ضحايا مدنيين.

ودعا البيان إلى ضرورة وقف التصعيد بشكل فوري، مشددًا على الدعم الكامل لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها.