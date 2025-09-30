مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أوضاع الاقتصاد العالمي، والتقديرات الدولية إزاء حجم التجارة العالمية في 2025م، وملخصًا لأداء مؤشرات الاقتصادات الكبرى العالمية، ومستوى استمرار التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، إذ أشار التقرير إلى ما يتمتع به اقتصاد المملكة من مرونةٍ وتنوعٍ مستمر تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وما أثمر ذلك من انتعاش للأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استمرار تحسن أداء القطاع الخاص.

وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من العام الجاري، الذي استعرض أبرز إنجازات الخطط الوطنية ومبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما استجد عن مؤشرات الأداء، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، لافتًا النظر إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).

وتناول المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من العام الجاري، وتطرق إلى الجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتائج الأداء العام للإستراتيجيات الوطنية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المشترك من المركز السعودي لحلال، وشركة تطوير منتجات الحلال، حيال التقدم المحرز في قطاع “الحلال”، متناولًا حجم القطاع، وأبرز الإنجازات المحققة، وسبل التطوير، والقطاعات المستهدفة، والتحديات والحلول المقترحة.

وبحث المجلس التقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها: العرض نصف السنوي للمركز الوطني للتخصيص حيال أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وملخصًا لأبرز ما ورد في التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة، والتقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي.

ونظر إلى عددٍ من الموضوعات والمعاملات الإجرائية، من ضمنها: القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع نظام الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ومشروع نظام التصاميم.

وأحيط المجلس بنتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.