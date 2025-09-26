Icon

مدعومة بخبرة أكاديمية واسعة.. منيرة المهاشير أول امرأة تتولى تعليم الشرقية

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٢ مساءً
مدعومة بخبرة أكاديمية واسعة.. منيرة المهاشير أول امرأة تتولى تعليم الشرقية
المواطن - فريق التحرير

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا بتعيين الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير مديرة عامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، لتسجل بذلك إنجازًا تاريخيًا كأول امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع في المنطقة

وتأتي الدكتورة منيرة المهاشير إلى منصبها الجديد مدعومة بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة، حيث شغلت منصب عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل منذ عام 2019.

خبرة كبيرة

وقد قادت خلال هذه الفترة عددًا من المبادرات الرائدة التي أسهمت في تطوير المشهد التعليمي الرقمي، مما عزز مكانة الجامعة في هذا المجال.

كما برزت خبرتها في التقنيات المستقبلية من خلال رئاستها للجنة إعداد وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي بالجامعة، مما يبرز رؤيتها السباقة في توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم.

تمتد إسهامات الدكتورة منيرة إلى المستوى الوطني، حيث تشارك بعضوية لجنة سياسات الذكاء الاصطناعي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية ضمن الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات لعام 2025.

وتؤكد هذه المشاركة التزامها بمواكبة أحدث التوجهات العالمية في دمج التكنولوجيا مع التعليم، مما يجعلها رائدة في هذا المجال.

ويُعد تعيين الدكتورة منيرة المهاشير خطوة نوعية تعزز من تمكين المرأة السعودية وتؤكد دورها المحوري في قيادة التغيير والتطوير.

 

 

