مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقًا محدودًا في حشائش وأعشاب بمجرى وادٍ، من دون حدوث إصابات.