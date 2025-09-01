Icon

بمجرى أحد الأودية دون إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم، إخماد حريق محدود في حشائش وأعشاب بمجرى أحد الأودية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقًا محدودًا في حشائش وأعشاب بمجرى وادٍ، من دون حدوث إصابات.

