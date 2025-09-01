مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير “اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم، إخماد حريق محدود في حشائش وأعشاب بمجرى أحد الأودية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقًا محدودًا في حشائش وأعشاب بمجرى وادٍ، من دون حدوث إصابات.
