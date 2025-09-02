مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك
باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في ناقلة وقود إثر حادث مروري، دون وقوع إصابات ولله الحمد.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: “الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري على طريق الرياض – الدمام، ولا إصابات”.
