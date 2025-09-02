Icon

مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في ناقلة وقود إثر حادث مروري، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

حريق في ناقلة وقود

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: “الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري على طريق الرياض – الدمام، ولا إصابات”.

