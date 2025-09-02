مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري

باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في ناقلة وقود إثر حادث مروري، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

حريق في ناقلة وقود

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: “الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري على طريق الرياض – الدمام، ولا إصابات”.