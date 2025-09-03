Icon

مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٩ مساءً

في اعتراف عالمي بجودة خدماته، حصل مركز طيف عزيز بالرياض على اعتماد “مركز الامتياز للصحة السلوكية” (BHCOE)، بعد تحقيقه لأعلى معايير التميز المعتمدة دوليًا في تحليل السلوك التطبيقي.

ويأتي هذا الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة تناولت جودة البرامج العلاجية والتأهيلية، وكفاءة الكوادر المتخصصة، وآليات التكامل بين مختلف التخصصات، إلى جانب الالتزام بالممارسات المبنية على الأدلة العلمية، ومشاركة الأسر في العملية العلاجية، والمحافظة على خصوصية المستفيدين.

ويُذكر أن “طيف عزيز” مركز طبي متخصص غير ربحي مقره الرياض، يسعى إلى أن يكون رائداً في تقديم رعاية شاملة ومبتكرة ومتكاملة للأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية المختلفة. ويعمل المركز من خلال رسالته على تحسين جودة حياة هؤلاء الأفراد عبر مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية والتأهيلية المبنية على البراهين، بما يتناسب مع احتياجاتهم الفريدة، مع تمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وإنجاز أهداف ذات معنى، والمشاركة الفعّالة في مجتمعات شاملة وداعمة.

ويشرف على هذه البرامج فريق متعدد التخصصات معتمد محلياً و دولياً يضمن دقة التقييم وشمولية التدخل لكل حالة، مع تركيز خاص على تمكين الأسرة لتكون شريكًا أساسيًا في رحلة الطفل العلاجية.

ويعكس هذا الاعتماد التزام مركز طيف عزيز بتطوير خدماته وفق المعايير الدولية، وتأكيد دوره في دعم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

