مساند يجيب.. هل يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها؟

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت منصة مساند أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها، كما يمكن الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال الحساب لدى مساند من خانة التأشيرات ثم اختيار المزيد.

منصة مساند وذوي الإعاقة

وأضافت منصة مساند، عبر منصة إكس، إنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

كما أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

