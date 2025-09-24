مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن الألعاب النارية تضيء سماء جدة مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”
انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ95 للمملكة.
وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير، إلى جانب عدد من الفعاليات والمعارض شملت معرض الآليات والمعدات ومعرض الأسلحة.
وشهدت الفعاليات فقرات المسرح التي شملت أوبريت غنائي وقصائد شعرية والعرضة السعودية، بالإضافة إلى أنشطة وأركان ترفيهية للأطفال، مما أسهم في إضفاء أجواء بهيجة تعكس قيم الفرحة والانتماء.