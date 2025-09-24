Icon

مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني
المواطن - واس

انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ95 للمملكة.

وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير، إلى جانب عدد من الفعاليات والمعارض شملت معرض الآليات والمعدات ومعرض الأسلحة.

وشهدت الفعاليات فقرات المسرح التي شملت أوبريت غنائي وقصائد شعرية والعرضة السعودية، بالإضافة إلى أنشطة وأركان ترفيهية للأطفال، مما أسهم في إضفاء أجواء بهيجة تعكس قيم الفرحة والانتماء.

