مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية

قدمت القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة عسير، اليوم، عروضًا ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ95 للمملكة.

واستعرضت القوات المشاركة مهاراتها الميدانية، التي شملت مسيرات راجلة واستعراض الآليات العسكرية الحديثة.

كما شكّلت وحدات من القوات الأمنية لوحةً وطنية رسمت خارطة المملكة العربية السعودية، في مشهد جسّد روح الانتماء والفداء.

وحضر العروض جموع من الأهالي الذين تابعوا الفقرات المتنوعة التي أبرزت جاهزية رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم، وقدرتهم العالية على أداء المهام الوطنية في حفظ الأمن وخدمة الوطن والمواطن.