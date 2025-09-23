Icon

مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية Icon الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج Icon الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” Icon حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا Icon عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة Icon مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر Icon وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة Icon الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية Icon الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ95 للمملكة

مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ مساءً
مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قدمت القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة عسير، اليوم، عروضًا ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ95 للمملكة.

واستعرضت القوات المشاركة مهاراتها الميدانية، التي شملت مسيرات راجلة واستعراض الآليات العسكرية الحديثة.

قد يهمّك أيضاً
العثور على ٣ جثث جرفتهم سيول وادي الحياة ووادي عتود مربة في #عسير

العثور على ٣ جثث جرفتهم سيول وادي الحياة ووادي عتود مربة في...

بالصور.. أمير عسير يفتتح مبنى “إدارة الزراعة” في أبها

بالصور.. أمير عسير يفتتح مبنى “إدارة الزراعة” في أبها

كما شكّلت وحدات من القوات الأمنية لوحةً وطنية رسمت خارطة المملكة العربية السعودية، في مشهد جسّد روح الانتماء والفداء.

وحضر العروض جموع من الأهالي الذين تابعوا الفقرات المتنوعة التي أبرزت جاهزية رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم، وقدرتهم العالية على أداء المهام الوطنية في حفظ الأمن وخدمة الوطن والمواطن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر
السعودية اليوم

عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال...

السعودية اليوم
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة...

السعودية اليوم
مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني
السعودية اليوم

الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية...

السعودية اليوم
الاعتدال الخريفي يحدد مواسم الزراعة في عسير
السعودية اليوم

الاعتدال الخريفي يحدد مواسم الزراعة في عسير

السعودية اليوم
أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
حصاد اليوم

أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي...

حصاد اليوم
وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن
السعودية اليوم

وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود...

السعودية اليوم
الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام
السعودية اليوم

الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة...

السعودية اليوم