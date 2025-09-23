مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران
قدمت القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة عسير، اليوم، عروضًا ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ95 للمملكة.
واستعرضت القوات المشاركة مهاراتها الميدانية، التي شملت مسيرات راجلة واستعراض الآليات العسكرية الحديثة.
كما شكّلت وحدات من القوات الأمنية لوحةً وطنية رسمت خارطة المملكة العربية السعودية، في مشهد جسّد روح الانتماء والفداء.
وحضر العروض جموع من الأهالي الذين تابعوا الفقرات المتنوعة التي أبرزت جاهزية رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم، وقدرتهم العالية على أداء المهام الوطنية في حفظ الأمن وخدمة الوطن والمواطن.