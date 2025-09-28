مصرع وإصابة 11 شخصًا في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون إثر وقوع إطلاق نار بولاية “نورث كارولينا”، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون اليوم.
وأوضح مسؤول إعلامي بمدينة “ساوثبورت” أن الحادث وقع نحو الساعة (9:30) مساء بالتوقيت المحلي للبلاد عندما اقترب قارب من أحد المطاعم القريبة من مرسى اليخوت في مدينة “ساوثبورت” ثم قام شخص على هذا القارب بإطلاق النار على روّاد المطعم.
وأفاد أنه جرى احتجاز مشتبه به على صلة بحادث إطلاق النار، فيما لم يتم الكشف بعد عن الوضع الصحي للمصابين.