مصرع وإصابة 11 شخصًا في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون إثر وقوع إطلاق نار بولاية “نورث كارولينا”، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون اليوم.

حادث إطلاق نار

وأوضح مسؤول إعلامي بمدينة “ساوثبورت” أن الحادث وقع نحو الساعة (9:30) مساء بالتوقيت المحلي للبلاد عندما اقترب قارب من أحد المطاعم القريبة من مرسى اليخوت في مدينة “ساوثبورت” ثم قام شخص على هذا القارب بإطلاق النار على روّاد المطعم.

وأفاد أنه جرى احتجاز مشتبه به على صلة بحادث إطلاق النار، فيما لم يتم الكشف بعد عن الوضع الصحي للمصابين.