مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة

يعيش السودان لحظات حرجة وغير مسبوقة وسط قلق شديد، مع ارتفاع قياسي في مناسيب نهر النيل. دفعت هذه الظروف وزارة الري السودانية إلى إطلاق “الإنذار الأحمر” على طول الشريط النيلي، تحسباً لفيضانات محتملة.

وحذر مختصون من أن استمرار تصريف سد النهضة فوق المعدلات الطبيعية قد يضاعف المخاطر، مهدداً السودان بالغرق.

وتطرح الأزمة تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على مصر، وما إذا كانت ستتعرض للغرق أيضاً بسبب التصريف غير الطبيعي للسد الإثيوبي.

وصرح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” بأن ما شهده السودان مؤخراً لا يتجاوز إعلان حالة استعداد قصوى، تحسباً لاحتمال حدوث فيضان، مع اقتراب مناسيب النيل من حدود الخطر.

وأوضح أن المنسوب لا يزال أقل من مستوى الفيضان الكبير بنحو متر كامل، ما يعني أن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الغرق كما يروج البعض.