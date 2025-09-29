Icon

مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة Icon نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا Icon هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟ Icon السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات Icon وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم Icon ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد Icon سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات Icon رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٦ مساءً
مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعيش السودان لحظات حرجة وغير مسبوقة وسط قلق شديد، مع ارتفاع قياسي في مناسيب نهر النيل. دفعت هذه الظروف وزارة الري السودانية إلى إطلاق “الإنذار الأحمر” على طول الشريط النيلي، تحسباً لفيضانات محتملة.

وحذر مختصون من أن استمرار تصريف سد النهضة فوق المعدلات الطبيعية قد يضاعف المخاطر، مهدداً السودان بالغرق.

قد يهمّك أيضاً
إثيوبيا حاولت إخفاء سر خطير حول سد النهضة!

إثيوبيا حاولت إخفاء سر خطير حول سد النهضة!

بيان سوداني عاجل بشأن مفاوضات سد النهضة

بيان سوداني عاجل بشأن مفاوضات سد النهضة

وتطرح الأزمة تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على مصر، وما إذا كانت ستتعرض للغرق أيضاً بسبب التصريف غير الطبيعي للسد الإثيوبي.

وصرح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” بأن ما شهده السودان مؤخراً لا يتجاوز إعلان حالة استعداد قصوى، تحسباً لاحتمال حدوث فيضان، مع اقتراب مناسيب النيل من حدود الخطر.

وأوضح أن المنسوب لا يزال أقل من مستوى الفيضان الكبير بنحو متر كامل، ما يعني أن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الغرق كما يروج البعض.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
العالم

تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان...

العالم