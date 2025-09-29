مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟ السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني
يعيش السودان لحظات حرجة وغير مسبوقة وسط قلق شديد، مع ارتفاع قياسي في مناسيب نهر النيل. دفعت هذه الظروف وزارة الري السودانية إلى إطلاق “الإنذار الأحمر” على طول الشريط النيلي، تحسباً لفيضانات محتملة.
وحذر مختصون من أن استمرار تصريف سد النهضة فوق المعدلات الطبيعية قد يضاعف المخاطر، مهدداً السودان بالغرق.
وتطرح الأزمة تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على مصر، وما إذا كانت ستتعرض للغرق أيضاً بسبب التصريف غير الطبيعي للسد الإثيوبي.
وصرح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” بأن ما شهده السودان مؤخراً لا يتجاوز إعلان حالة استعداد قصوى، تحسباً لاحتمال حدوث فيضان، مع اقتراب مناسيب النيل من حدود الخطر.
وأوضح أن المنسوب لا يزال أقل من مستوى الفيضان الكبير بنحو متر كامل، ما يعني أن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الغرق كما يروج البعض.